Ukrajina v pátek požádala o členství v NATO a vyzvala k urychlenému přístupovému procesu, který však v současnosti není možný.

Prohlášení na podporu žádosti Ukrajiny podepsalo devět zemí, zejména z východní Evropy a Balkánu, ale Slovinsko mezi nimi nebylo. „Pokud by NATO rozhodlo o přijetí Ukrajiny za člena, mohlo by to být vnímáno jako jasné vyhlášení války,“ uvedla Fajon.

Dále varovala, že válka na Ukrajině eskaluje, a vyjádřila obavy z možnosti, že by Rusko mohlo použít taktické jaderné zbraně. „Pokud by NATO uvažovalo o přijetí Ukrajiny, představovalo by to významné bezpečnostní riziko,“ uvedla Fajon s tím, že je v zemi potřeba seriózní debaty o tom, kam taková situace vede. Slovinsko podle ní prosazuje politiku míru, dialogu a jakékoli rozhodnutí vedoucí k eskalaci je třeba pečlivě zvážit.

Zdroj: Euractiv(Francie)