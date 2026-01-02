Zároveň uvedl, že případná společná evropská armáda by byla významným prvkem federalizace. „Buď jsme v NATO a pak to nepotřebujeme, nebo jsme v Evropě,“ řekl. Kaliňák svůj postoj k Ukrajině zopakoval s tím, že členství v NATO nepovažuje za reálné, a dodal, že Ukrajina bude mít podle něj problémy i se vstupem do Evropské unie. Koalici ochotných – skupinu zemí, které Ukrajině poskytují podporu – pak označil za neefektivní s tím, že „neudělala nic“.
Ukrajinci přitom členství v NATO dlouhodobě vnímají jako nejlepší variantu pro zajištění bezpečnosti země, nicméně podíl těch, kteří tento názor zastávají, loni klesl z 55 % na 38 %. Jiná studie zároveň uvedla, že ochota evropských lídrů pokračovat v podpoře Ukrajiny navzdory změně postoje USA sice posílila důvěru Ukrajinců v Evropskou unii, jejich důvěra v NATO však znatelně oslabila.
Zdroj: Ukrainska pravda (Ukrajina)