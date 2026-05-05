Bez nich by výdaje dosáhly jen 1,74 %. Nemocnice jsou převážně civilní, vojenské prvky umožňují jejich zařazení do obranného rozpočtu.
Podle bývalého velvyslance při NATO Tomáše Valáška nebyly projekty součástí obranných plánů a Aliance je nepožadovala. NATO nyní slovenské výdaje prověřuje.
Jedna nemocnice u Bratislavy za zhruba 1,3 miliardy eur bude sloužit civilním pacientům, zatímco zařízení v Prešově armádě věnuje několik pater, většina jeho kapacity však zůstane civilní. Premiér Robert Fico uvedl, že nemocnice mohou sloužit i při krizi. Kritici označují postup za účelový a upozorňují na zhoršující se veřejné finance.
Zdroj: The Financial Times (Velká Británie)