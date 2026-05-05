    Slovensko započítává nemocnice do obranných výdajů NATO

    5. května 2026  16:17
    Slovenská vláda zahrnula výstavbu dvou nemocnic do obranných výdajů, aby splnila cíl Severoatlantické aliance alokovat 2 % HDP do obrany.  

    Slovenský ministr obrany Robert Kaliňák | foto: mosr.sk

    Bez nich by výdaje dosáhly jen 1,74 %. Nemocnice jsou převážně civilní, vojenské prvky umožňují jejich zařazení do obranného rozpočtu.

    Podle bývalého velvyslance při NATO Tomáše Valáška nebyly projekty součástí obranných plánů a Aliance je nepožadovala. NATO nyní slovenské výdaje prověřuje.

    Jedna nemocnice u Bratislavy za zhruba 1,3 miliardy eur bude sloužit civilním pacientům, zatímco zařízení v Prešově armádě věnuje několik pater, většina jeho kapacity však zůstane civilní. Premiér Robert Fico uvedl, že nemocnice mohou sloužit i při krizi. Kritici označují postup za účelový a upozorňují na zhoršující se veřejné finance.

    Zdroj: The Financial Times (Velká Británie)

    dkr; natoaktual.cz

