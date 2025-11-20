„Během společné diskuse požádal také generálního tajemníka o posílení protivzdušné obrany Slovenska,“ uvedl úřad slovenské vlády. Učinil tak během jednání v Bratislavě, kde zároveň hájil záměr, aby si země určovala vlastní tempo a strukturu obranných výdajů, přestože většina členů Aliance své rozpočty navyšuje.
Fico zopakoval, že Bratislava nebude přímo dodávat zbraně Ukrajině, s výjimkou komerčních kontraktů. Slovensko v posledních letech posiluje své schopnosti protivzdušné obrany – pořídilo izraelské systémy i nové stíhačky F-16 – a patří mezi státy, které se shodly na vytvoření zdi proti dronům s pokročilou detekcí.
Podle úřadu vlády požádal premiér o podporu při společném jednání, aniž byly zveřejněny další detaily. Diskuse o modernizaci ochrany vzdušného prostoru se pro Slovensko stává klíčovou v kontextu pokračující ruské agrese a měnící se bezpečnostní situace v regionu.
Zdroj: AI Arabiya (Saúdská Arábie)