    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    SIPRI zpochybňuje splnění cíle výdajů na obranu NATO a varuje před „kreativním účetnictvím“

    27. dubna 2026  16:50
    Výzkumný institut SIPRI zpochybnil tvrzení Severoatlantické aliance, že všechny členské státy dosáhly v roce 2025 výdajů na obranu ve výši 2 % HDP.  

    Severoatlantická aliance. Ilustrační foto. | foto: NATO Photos

    Podle jeho analýzy tento cíl splnilo pouze 23 z 32 zemí a některé státy mohly vykazovat nadsazené údaje.

    Institut zároveň upozornil na nejasné vymezení nového cíle, kdy má 1,5 % HDP směřovat do širších bezpečnostních investic, například k ochraně kritické infrastruktury. Podle expertů může docházet k zahrnování výdajů, které dříve nebyly považovány za vojenské, což snižuje transparentnost.

    Celkové výdaje NATO v roce 2025 dosáhly 1,351 bilionu eur, přičemž evropské státy výrazně navýšily rozpočty. Nejvyšší podíl HDP vydávají Polsko a Lotyšsko, zatímco nejvíce v absolutních číslech investovalo Německo.

    Zdroj: Euractiv (Belgie)

    dkr; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

