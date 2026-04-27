Podle jeho analýzy tento cíl splnilo pouze 23 z 32 zemí a některé státy mohly vykazovat nadsazené údaje.
Institut zároveň upozornil na nejasné vymezení nového cíle, kdy má 1,5 % HDP směřovat do širších bezpečnostních investic, například k ochraně kritické infrastruktury. Podle expertů může docházet k zahrnování výdajů, které dříve nebyly považovány za vojenské, což snižuje transparentnost.
Celkové výdaje NATO v roce 2025 dosáhly 1,351 bilionu eur, přičemž evropské státy výrazně navýšily rozpočty. Nejvyšší podíl HDP vydávají Polsko a Lotyšsko, zatímco nejvíce v absolutních číslech investovalo Německo.
