    SIPRI: válka na Ukrajině zvyšuje zisky zbrojních firem

    2. prosince 2025  15:28
    Výrobci zbraní nikdy nevydělali tolik jako v roce 2024.  

    Výroba dělostřelecké munice | foto: STV Group

    Vyplývá to ze zprávy Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru (SIPRI) o 100 nejvýznamnějších zbrojních firmách světa. Jejich příjmy z prodeje zbraní a vojenských služeb dosáhly loni 582 miliard eur. To představuje po očištění o inflaci nárůst o 5,9 % oproti roku 2023.

    Ze stovky hodnocených firem jich má 39 sídlo ve Spojených státech, které tak zůstávají dominantní zbrojní velmocí. Tyto společnosti vytvářejí téměř polovinu celosvětových tržeb z prodeje zbraní. Jejich růst ve výši 3,8 % je však ve srovnání s jinými regiony spíše mírný. Odlišná je situace u 26 evropských firem (bez Ruska), které dohromady vykázaly růst tržeb o 13 %. Obzvláště silný rok měly německé společnosti, jejichž tržby vzrostly o 36 %. Silný růst o 14 % zaznamenaly také společnosti z Blízkého východu. Tři z nich sídlí v Izraeli, kde poptávku žene především potřeba dronů a systémů protivzdušné obrany.

    Podle SIPRI tvoří pět největších zbrojních firem světa společnosti Lockheed Martin (výrobce letounů F-35), RTX (dříve Raytheon Technologies), Northrop Grumman (rakety a systémy dlouhého doletu), BAE Systems a General Dynamics (jaderné ponorky a řízené střely).

    S výjimkou britské BAE Systems všechny sídlí v USA. Je to poprvé od roku 2017, kdy se mezi pěti největšími zbrojními výrobci objevila firma mimo USA. Pro srovnání – vojenská divize evropského konsorcia Airbus se umístila na 13. místě, zatímco německý Rheinmetall obsadil 20. příčku.

    Zdroj: Deutsche Welle (Německo)

    aam; natoaktual.cz

