    SIPRI: mírové mise OSN jsou ohroženy škrty a geopolitickými spory

    25. května 2026  16:00
    Vážné ohrožení mezinárodních mírových misí kvůli nedostatku financí, geopolitickému napětí a poklesu počtu nasazeného personálu popsala studie Stockholmského mezinárodního ústavu pro výzkum míru (SIPRI).  

    ilustrační foto | foto: youtube

    Počet příslušníků mezinárodních misí klesl na konci roku 2025 pod 79 tisíc, což je nejnižší úroveň za posledních 25 let.

    Mírovým operacím OSN podle SIPRI chybí asi dvě miliardy dolarů poté, co některé dárcovské země nesplnily své finanční závazky. Studie zároveň poukazuje na komplikace způsobené právem veta a politickými spory mezi stálými členy Rady bezpečnosti OSN.

    Podle SIPRI místo koordinovaných mezinárodních misí roste počet jednostranných a ad hoc bezpečnostních operací, které bývají více ovlivněny zájmy zúčastněných států. Výzkumníci však uvedli, že podpora principů mírových operací OSN mezi státy nadále přetrvává.

    Zdroj: Deutsche Welle (Německo)

    aam; natoaktual.cz

