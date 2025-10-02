natoaktual.cz

Hledáme stážisty

Máte zájem o stáž v Informačním
centru o NATO? Ozvěte se nám!

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Dostávají američtí vojáci zaplaceno během shutdownu?

    2. října 2025  17:41
    Příslušníci amerických ozbrojených sil budou muset chodit do práce bez platu kvůli částečnému uzavření vlády (tzv. shutdown).  

    Americké jednotky na cvičení Defender Europe v Polsku | foto: MON

    Kongres se totiž do půlnoci 1. října nedokázal dohodnout na rozpočtu pro fiskální rok 2026, což vedlo k zastavení všech „nepodstatných“ vládních služeb. Uzavírka potrvá, dokud zákonodárci neschválí nové financování.

    Podle krizového plánu ministerstva obrany ze 27. září budou více než dva miliony vojáků i během uzavření vlády pokračovat ve službě. Jejich mzdy jsou hrazeny z každoročních rozpočtových prostředků, které ale od 1. října – tedy od začátku nového fiskálního roku – zatím nebyly schváleny. To znamená, že vojáci, ať už aktivní, nebo v záloze, nebudou dočasně dostávat zaplaceno.

    Situaci by mohl vyřešit zvláštní zákon, který by vojákům zajistil platy i během vládní blokády. V minulosti už Kongres podobně postupoval – například v roce 2013 přijal zákon Pay Our Military Act („Plaťte naše vojáky“), který umožnil pokračovat ve vyplácení odměn i přes uzavření vlády.

    Zdroj: USA Today(USA)

    aam; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media