Kongres se totiž do půlnoci 1. října nedokázal dohodnout na rozpočtu pro fiskální rok 2026, což vedlo k zastavení všech „nepodstatných“ vládních služeb. Uzavírka potrvá, dokud zákonodárci neschválí nové financování.
Podle krizového plánu ministerstva obrany ze 27. září budou více než dva miliony vojáků i během uzavření vlády pokračovat ve službě. Jejich mzdy jsou hrazeny z každoročních rozpočtových prostředků, které ale od 1. října – tedy od začátku nového fiskálního roku – zatím nebyly schváleny. To znamená, že vojáci, ať už aktivní, nebo v záloze, nebudou dočasně dostávat zaplaceno.
Situaci by mohl vyřešit zvláštní zákon, který by vojákům zajistil platy i během vládní blokády. V minulosti už Kongres podobně postupoval – například v roce 2013 přijal zákon Pay Our Military Act („Plaťte naše vojáky“), který umožnil pokračovat ve vyplácení odměn i přes uzavření vlády.
Zdroj: USA Today(USA)