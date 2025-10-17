Agentura pro bezpečnost dopravy (TSA) také hlásí kritický nedostatek pracovníků bezpečnostních kontrol na některých letištích.
Je pravděpodobné, že jde o první začínající dopady uzavření federální vlády. Odbory varují, že prodlužování shutdownu může vážně ochromit provoz a bezpečnost na letištích. Může také prohloubit již roky trvající krizi v americkém leteckém systému. Jedná se hlavně o nedostatek personálu a zastaralé technologie, které ohrožují provoz a bezpečnost. Problémy však přetrvávají léta a poprvé byly vnímány v prvním prezidentském období Donalda Trumpa, kdy došlo k 35denní uzavírce federální vlády v roce 2019.
Od té doby USA čelily opakovaným varováním nejen po stránce personální, ale hlavně technologické, kdy kvůli sérii poruch zařízení a výpadků radarů došlo k několika leteckým nehodám. Současná krize může přimět další zaměstnance k odchodu a zpomalit reformy v americkém civilním letectví. Bez stabilního financování je bezpečnost leteckého provozu v USA ohrožena.
Zdroj: Military.com (USA)