natoaktual.cz

Hledáme stážisty

Máte zájem o stáž v Informačním
centru o NATO? Ozvěte se nám!

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Americký shutdown ukazuje nedostatky v leteckém provozu USA

    17. října 2025  18:41
    Od uzavírky federální vlády Spojených států amerických hlásí Federální úřad pro letectví (FAA) nedostatek dispečerů pro řízení letového provozu v řadě amerických měst.  

    Budova Kapitolu ve Washingtonu, sídlo amerického Kongresu | foto: Lubomír Světničkanatoaktual.cz

    Agentura pro bezpečnost dopravy (TSA) také hlásí kritický nedostatek pracovníků bezpečnostních kontrol na některých letištích.

    Je pravděpodobné, že jde o první začínající dopady uzavření federální vlády. Odbory varují, že prodlužování shutdownu může vážně ochromit provoz a bezpečnost na letištích. Může také prohloubit již roky trvající krizi v americkém leteckém systému. Jedná se hlavně o nedostatek personálu a zastaralé technologie, které ohrožují provoz a bezpečnost. Problémy však přetrvávají léta a poprvé byly vnímány v prvním prezidentském období Donalda Trumpa, kdy došlo k 35denní uzavírce federální vlády v roce 2019.

    Od té doby USA čelily opakovaným varováním nejen po stránce personální, ale hlavně technologické, kdy kvůli sérii poruch zařízení a výpadků radarů došlo k několika leteckým nehodám. Současná krize může přimět další zaměstnance k odchodu a zpomalit reformy v americkém civilním letectví. Bez stabilního financování je bezpečnost leteckého provozu v USA ohrožena.

    Zdroj: Military.com (USA)

    ass; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media