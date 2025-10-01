Senát odmítl návrhy obou politických stran ze Sněmovny reprezentantů, v důsledku čehož dochází k tzv. shutdownu vlády. Řada úřadů tak bude muset omezit svůj provoz.
Vojáci v aktivní službě i členové Národní gardy však budou muset dál plnit své povinnosti, ale bez toho, aby jim byla vyplacena mzda včas. Výplaty jim budou zpětně vyplaceny po plném obnovení funkce federální vlády anebo kdyby Kongres přijal zvláštní zákon „Pay Our Troops Act“. Tento zákon by zaručil vyplácení vojenských platů během shutdownu vlády. Návrh se však nestihl projednat, přestože má podporu obou stran. Pro zmírnění dopadů nabízejí banky Navy Federal Credit Union a USAA vojákům bezúročné půjčky.
Ministerstvo obrany zveřejnilo nouzové pokyny, které stanoví priority pro období shutdownu. Na seznamu priorit je zajištění: jižní hranice USA, operace na Blízkém východě, projekt americké raketové obrany Golden Dome, stavby lodí a výroby kritické munice. Z celkového počtu 741 tisíc civilních zaměstnanců ministerstva bude v práci pokračovat zhruba 406 tisíc zaměstnanců zbytek si bude muset vzít nucené volno.
Zdroj: CBS News (USA)