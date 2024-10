Jedná se o zbraňové systémy, které dosud Bidenova administrativa neposkytla. Mezi nimi jsou například střely vzduch-země a vojenská komunikační síť Link 16, kterou používá Severoatlantická aliance mezi spojenci k ulehčení sdílení informací mezi všemi druhy sil.

Cavoliho seznam spolu s tajnou zprávou o Bidenově strategii na Ukrajině byl předložen Kongresu. Seznam neřeší, proč Spojené státy americké tyto systémy dosud neposkytly. Očividným důvodem je riziko, že by se citlivá americká technologie dostala do ruských rukou. Ukrajina dlouhodobě naléhá na USA, aby poskytly pokročilejší zbraně a zrušily omezení na využití zbraní dlouhého doletu a povolily útoky na ruské území. Postoj prezidenta Joea Bidena ale k této otázce zůstává nejednoznačný.

Podle amerických úředníků USA poskytují Ukrajině vše, co v současnosti potřebuje. Ale pracují na tom, aby Ukrajina měla dostatek podpory minimálně do konce roku 2025 v případě, že by v listopadu pozici nového prezidenta vyhrál Donald Trump. Amerika také doufá, že by rok 2025 mohl přinést zlom v schopnostech Ruska udržet své válečné úsilí na Ukrajině.

Zdroj: CNN (USA)