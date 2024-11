Země plánují vypracovat společné strategie, postupy a systémy pro efektivní výměnu informací.

„Vývoj vojenských dopravních koridorů významně posílí obranné a odstrašující schopnosti NATO. Jde o klíčový prvek pro bezpečnost Norska,“ uvedl norský ministr obrany Bjørn Arild Gram. Během setkání NORDEFCO se ministři obrany rovněž dohodli na společném navýšení výroby munice a na zahájení spolupráce v oblasti bezpilotních vzdušných systémů.

Přeshraniční mobilita zůstává klíčovým prvkem severských a spojeneckých vojenských cvičení. V dubnu tohoto roku byly jednotky a stovky kusů techniky přepraveny do norského Narviku a následně vlakem transportovány přes Švédsko do Finska, kde se zapojily do spojeneckého cvičení Immediate Response 2024 (IR24). Tyto aktivity podtrhují rostoucí význam spolupráce mezi severskými státy a jejich partnery v NATO.

Zdroj: The Barents Observer(Norsko)