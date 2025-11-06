natoaktual.cz

    Soul: Tisíce severokorejských vojáků působí v Rusku na stavbách i frontě

    6. listopadu 2025  15:07
    Severní Korea vyslala od září do Ruska přibližně 5 000 vojáků z jednotek vojenské výstavby a asi 1 000 inženýrů.  

    ilustrační snímek | foto: Stefan Krasowski

    Podle jihokorejského zákonodárce Lee Seong-kweuna, který informace sdělil během schůzky Národní zpravodajské služby (NIS), se severokorejští pracovníci přesouvají do Ruska postupně a očekává se, že budou nasazeni při obnově infrastruktury.

    Agentura odhaduje, že poblíž rusko-ukrajinské hranice je v současnosti rozmístěno zhruba 10 000 severokorejských vojáků, z nichž část vykonává strážní nebo ženijní úkoly. NIS zároveň upozornila na pokračující známky výcviku a výběru personálu, což naznačuje, že Pchjongjang chystá další vlnu vysílání svých jednotek.

    Soul odhaduje, že v konfliktu již padlo nejméně 600 severokorejských vojáků a tisíce dalších utrpěly zranění. Některé jednotky se podle dostupných zpráv zapojily i do bojových operací v západoruské oblasti Kursk. Severní Korea údajně získává od Moskvy výměnou za tuto podporu potraviny, pohonné hmoty, finanční prostředky a vojenské technologie.

    Zdroj: The Defense Post (USA)

