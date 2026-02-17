natoaktual.cz

    Severní Korea staví byty pro rodiny vojáků padlých na Ukrajině

    17. února 2026  15:19
    Severokorejský vůdce Kim Čong-un otevřel v Pchjongjangu novou obytnou čtvrť určenou pro rodiny vojáků, kteří zahynuli při zahraničních vojenských operacích.  

    Severokorejská armáda. Ilustrační snímek | foto: KCNA

    Podle státní agentury KCNA má komplex připomínat ducha a oběť padlých. Kim ve svém projevu uvedl, že nové domovy mají pozůstalým umožnit být hrdí na své syny a manžely a žít šťastně, a zároveň slíbil, že země splatí dluh mladým mučedníkům, kteří obětovali vše pro svou vlast.

    Zveřejněné snímky ukazují severokorejského vůdce a jeho dceru Kim Ču-ae, jak při návštěvě nových bytů utěšují rodiny padlých. Pchjongjang v posledních měsících uspořádal několik veřejných ceremonií na jejich počest, včetně otevření muzea a pamětního komplexu se sochami vojáků. Tyto akce mají podle analytiků posilovat jednotu společnosti a tlumit možné projevy nespokojenosti spojené se ztrátami na životech ve vzdáleném konfliktu.

    Nová čtvrť byla otevřena před devátým sjezdem vládnoucí Dělnické strany, který se má konat na konci února. Setkání má sloužit k prezentaci Kimových dosavadních výsledků a k nastínění cílů v oblasti domácí i zahraniční politiky na příštích pět let. Padlí severokorejští vojáci bojovali po boku ruských jednotek na Ukrajině.

    Zdroj: Deutsche Welle (Německo)

    vst; natoaktual.cz

