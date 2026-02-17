Podle státní agentury KCNA má komplex připomínat ducha a oběť padlých. Kim ve svém projevu uvedl, že nové domovy mají pozůstalým umožnit být hrdí na své syny a manžely a žít šťastně, a zároveň slíbil, že země splatí dluh mladým mučedníkům, kteří obětovali vše pro svou vlast.
Zveřejněné snímky ukazují severokorejského vůdce a jeho dceru Kim Ču-ae, jak při návštěvě nových bytů utěšují rodiny padlých. Pchjongjang v posledních měsících uspořádal několik veřejných ceremonií na jejich počest, včetně otevření muzea a pamětního komplexu se sochami vojáků. Tyto akce mají podle analytiků posilovat jednotu společnosti a tlumit možné projevy nespokojenosti spojené se ztrátami na životech ve vzdáleném konfliktu.
Nová čtvrť byla otevřena před devátým sjezdem vládnoucí Dělnické strany, který se má konat na konci února. Setkání má sloužit k prezentaci Kimových dosavadních výsledků a k nastínění cílů v oblasti domácí i zahraniční politiky na příštích pět let. Padlí severokorejští vojáci bojovali po boku ruských jednotek na Ukrajině.
