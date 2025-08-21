Nedeklarovaná základna Sinpung-dong se nachází zhruba 27 kilometrů od čínské hranice, uvedlo ve zprávě washingtonské Centrum pro strategická a mezinárodní studia (CSIS).
Podle studie zařízení v provincii Severní Pchjongan pravděpodobně ukrývá šest až devět mezikontinentálních balistických raket (ICBM) schopných nést jaderné hlavice spolu s jejich odpalovacími zařízeními. Tyto zbraně podle autorů představují potenciální jadernou hrozbu pro východní Asii a kontinentální Spojené státy.
Od neúspěšného summitu se Spojenými státy v roce 2019 Severní Korea výrazně zintenzivnila svůj jaderný program. Vůdce Kim Čong-un nedávno vyzval k rychlému rozšíření jaderných kapacit země, která je dlouhodobě diplomaticky izolovaná.
Zdroj: The Guardian (Velká Británie)