Palau je jedním z pouhých 12 států světa, které diplomaticky uznávají samosprávný Tchaj-wan, který Čína považuje za součást svého území.

Šalamounovy ostrovy, Kiribati a Nauru v posledních letech změnily loajalitu z Tchaj-wanu na Čínu. Prezident Palau Surangel Whipps řekl, že Čína vyvíjela tlak na jeho malé tichomořské souostroví, aby je následovalo.

„Máme dobré vztahy s Tchaj-wanem, ale Čína nám otevřeně řekla, že je to nezákonné a neměli bychom Tchaj-wan uznat,“ řekl Whipps. „Nově se v čínských zprávách objevilo, že Palau není bezpečné místo a neměli byste ho navštěvovat,“ sdělil Whipps. A právě cestovní ruch je pro maličkou zemi klíčový.

Není to poprvé, co Whipps obvinil Peking z vměšování se do státních záležitostí. Stejně upozornil na Čínu v červnu poté, co Palau utrpělo velký kybernetický útok. Whipps řekl, že analýza dat ukázala, že ransomware byl pravděpodobně vyvinut v Rusku, byl odeslán z Malajsie a vypadá to, že má vazby na Čínu.

Zdroj: The Manila Times(Filipíny)