Ocenila zejména přínos Portugalska k misím NATO, jeho podporu Ukrajiny a závazek postupně zvýšit obranné výdaje směrem k cíli 5 % HDP, na němž se spojenci dohodli na summitu NATO v Haagu.
S poukazem na to, že „nebezpečné časy si vyžadují rozhodné kroky“, Sekerinska naléhavě vyzvala spojence, aby upřednostnili investice do obrany, urychlili výrobu a posílili připravenost čelit hrozbám ze strany Ruska a jeho partnerů.
V Portu se zástupkyně generálního tajemníka zúčastnila diplomatického semináře s názvem Nová bezpečnostní a obranná paradigmata, kde vystoupila po boku portugalského ministra národní obrany Nuna Mela a evropského komisaře pro obranu a vesmír Andriuse Kubilia. Ve svém vystoupení zdůraznila význam spolupráce mezi NATO a Evropskou unií.
Zdroj: NATO