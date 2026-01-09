natoaktual.cz

    9. ledna 2026  14:25
    Zástupkyně generálního tajemníka NATO Radmila Sekerinska absolvovala dvoudenní návštěvu Portugalska, během níž vyzdvihla jeho strategickou roli a zopakovala klíčové priority Severoatlantické aliance.  

    Sídlo Severoatlantické aliance v Bruselu | foto: NATO Photos

    Ocenila zejména přínos Portugalska k misím NATO, jeho podporu Ukrajiny a závazek postupně zvýšit obranné výdaje směrem k cíli 5 % HDP, na němž se spojenci dohodli na summitu NATO v Haagu.

    S poukazem na to, že „nebezpečné časy si vyžadují rozhodné kroky“, Sekerinska naléhavě vyzvala spojence, aby upřednostnili investice do obrany, urychlili výrobu a posílili připravenost čelit hrozbám ze strany Ruska a jeho partnerů.

    V Portu se zástupkyně generálního tajemníka zúčastnila diplomatického semináře s názvem Nová bezpečnostní a obranná paradigmata, kde vystoupila po boku portugalského ministra národní obrany Nuna Mela a evropského komisaře pro obranu a vesmír Andriuse Kubilia. Ve svém vystoupení zdůraznila význam spolupráce mezi NATO a Evropskou unií.

    Zdroj: NATO

    natoaktual.cz

