    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Šekerinska: Silné NATO potřebuje vyšší obranné výdaje

    7. května 2026  17:12
    Zástupkyně generálního tajemníka NATO Radmila Šekerinska navštívila Atény. Vystoupila tam s úvodním projevem na mezinárodním veletrhu obranné techniky DEFEA a setkala se také s vysokými řeckými představiteli.  

    Ve svém projevu se zaměřila především na roli obranného průmyslu při posilování bezpečnosti NATO. Zdůraznila, že k udržení silné a důvěryhodné obrany a odstrašení jsou zapotřebí vyšší investice do obrany. Šekerinska zároveň propojila růst obranných výdajů s posilováním transatlantické průmyslové spolupráce. Podle ní musí spojenci společně rozvíjet vojenské schopnosti, které NATO potřebuje.

    Zmínila také program nadcházejícího summitu NATO v Ankaře, kde mají spojenci hodnotit pokrok ve zvyšování obranných výdajů, urychlování výroby obranného vybavení a pokračující podpoře Ukrajiny.

