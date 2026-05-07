Ve svém projevu se zaměřila především na roli obranného průmyslu při posilování bezpečnosti NATO. Zdůraznila, že k udržení silné a důvěryhodné obrany a odstrašení jsou zapotřebí vyšší investice do obrany. Šekerinska zároveň propojila růst obranných výdajů s posilováním transatlantické průmyslové spolupráce. Podle ní musí spojenci společně rozvíjet vojenské schopnosti, které NATO potřebuje.
Zmínila také program nadcházejícího summitu NATO v Ankaře, kde mají spojenci hodnotit pokrok ve zvyšování obranných výdajů, urychlování výroby obranného vybavení a pokračující podpoře Ukrajiny.
Zdroj: The Brussel Times (Belgie)