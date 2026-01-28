natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Šéf NATO vyzývá k užší obrané spolupráci s EU

    28. ledna 2026  17:32
    Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte vyzval k užším obranným vazbám s Evropskou unií na pozadí ruské agrese na Ukrajině. V pondělí v Bruselu jednal s poslanci Evropského parlamentu o podpoře Ukrajiny a širší evropské bezpečnosti, uvedla parlamentní tisková služba.  

    Šéf NATO Mark Rutte | foto: NATO Photos

    Rutte popsal úsilí NATO poskytovat Ukrajině vojenskou i humanitární podporu, včetně práce s Prioritními požadavky Ukrajiny, tedy seznamem, který má párovat nejurgentnější potřeby Ukrajiny s pomocí spojenců. Zmínil také ruské útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu během zimy a pokračující debaty o zajištění spravedlivého a trvalého míru pro Ukrajinu.

    Spojenci podle Rutteho zvyšují investice do obrany, inovací a výroby v reakci na bezpečnostní výzvy. „Je spravedlivé a přiměřené, aby Evropa a Kanada převzaly větší odpovědnost za svou vlastní bezpečnost, a dobrou zprávou je, že tak činí,“ uvedl. Přivítal snahy EU o podporu růstu obranných investic a průmyslové kapacity, zároveň ale zdůraznil, že NATO a EU se mají doplňovat a že příspěvky spojenců mimo EU jsou pro kolektivní obranu nepostradatelné. „Můj argument bude: buďme praktičtí, buďme realističtí, pokud jde o naši bezpečnost. Musíme využít naše vzájemné silné stránky … to je jediný způsob, jak udržet Evropu v bezpečí,“ uzavřel Rutte.

    Zdroj: The Brussels Times (Belgie)

    vst; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media