Rutte popsal úsilí NATO poskytovat Ukrajině vojenskou i humanitární podporu, včetně práce s Prioritními požadavky Ukrajiny, tedy seznamem, který má párovat nejurgentnější potřeby Ukrajiny s pomocí spojenců. Zmínil také ruské útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu během zimy a pokračující debaty o zajištění spravedlivého a trvalého míru pro Ukrajinu.
Spojenci podle Rutteho zvyšují investice do obrany, inovací a výroby v reakci na bezpečnostní výzvy. „Je spravedlivé a přiměřené, aby Evropa a Kanada převzaly větší odpovědnost za svou vlastní bezpečnost, a dobrou zprávou je, že tak činí,“ uvedl. Přivítal snahy EU o podporu růstu obranných investic a průmyslové kapacity, zároveň ale zdůraznil, že NATO a EU se mají doplňovat a že příspěvky spojenců mimo EU jsou pro kolektivní obranu nepostradatelné. „Můj argument bude: buďme praktičtí, buďme realističtí, pokud jde o naši bezpečnost. Musíme využít naše vzájemné silné stránky … to je jediný způsob, jak udržet Evropu v bezpečí,“ uzavřel Rutte.
Zdroj: The Brussels Times (Belgie)