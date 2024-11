„Můžeme využít kombinaci Trumpovy nepředvídatelnosti s jeho touhou být za každou cenu vítězem, a vytvořit tak recept pro prosazení mírového procesu na Ukrajině,“ řekl Rasmussen. Trump v minulosti opakovaně tvrdil, že by konflikt jako prezident okamžitě ukončil, avšak dosud neposkytl konkrétní plán, jak toho dosáhnout.

Navzdory Trumpovu vítězství nad demokratickou kandidátkou Kamalou Harris Putin zatím odmítl Trumpovi pogratulovat, protože vztahy mezi Moskvou a Washingtonem jsou nyní na bodu mrazu.

Rasmussen upozornil, že hrozí riziko, že by Trump mohl zastavit vojenskou pomoc Ukrajině, ale zároveň pochybuje, že by se snažil donutit Kyjev k mírové dohodě, kterou by Ukrajinci považovali za nespravedlivou.

Zdroj: Politico (USA)