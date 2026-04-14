Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

    Šéf NATO chce spolupracovat s novým maďarským premiérem Magyarem

    14. dubna 2026  16:41
    Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte uvedl, že je připraven spolupracovat s nově zvoleným maďarským lídrem Péterem Magyarem na posílení euroatlantické bezpečnosti. „Včera večer jsem měl vydařený telefonát s Péterem Magyarem po jeho volebním vítězství v Maďarsku. Těším se na spolupráci s ním při dalším posilování euroatlantické bezpečnosti,“ uvedl Rutte na sociální síti X.  

    Šéf NATO Mark Rutte | foto: NATO Photos

    Reagoval tak na jeho volební vítězství, které podle neoficiálních výsledků přinese jeho straně Tisza výraznou parlamentní většinu a znamená zásadní politickou změnu po letech vlády Viktora Orbána.

    Na výsledek rychle reagovali i další evropští představitelé. Maltský premiér Robert Abela vyjádřil ochotu úzce spolupracovat s novou maďarskou vládou na posílení stability v regionu. „Respektuji výsledek voleb a těším se na naši spolupráci, protože vztahy mezi Maďarskem a Českou republikou jsou blízké a vždy budu konstruktivně spolupracovat s tím, koho si voliči zvolí,“ uvedl český premiér Andrej Babiš na síti X.

    vst; natoaktual.cz

