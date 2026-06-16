Velitel německého letectva generál Holger Neumann zdůraznil, že v případě ozbrojeného konfliktu bude Rusku okamžitě odpovězeno. Podle německého generála jsou síly NATO v absolutní pohotovosti a schopné okamžité reakce. Toto prohlášení má sloužit jako nekompromisní odstrašující signál, který má Kreml odradit od testování akceschopnosti a jednoty spojenců.
Generál Neumann poprvé explicitně jmenoval potenciální strategické cíle aliančních úderů, mezi které patří Kaliningradská oblast, poloostrov Kola, vody Černého moře a oblast kolem Petrohradu, kde kotví klíčová část ruské válečné flotily. Aby bylo letectvo schopné tyto plány garantovat, Německo v rámci svého zbrojního programu masivně navyšuje zásoby protivzdušné a protiraketové obrany, včetně pokročilých systémů Patriot, IRIS-T a Arrow 3. Tyto moderní zbraňové systémy mají zajistit plnou ochranu evropského nebe a schopnost eliminovat nepřátelské hrozby v samém zárodku.
Varování přicházejí v kontextu prohlášení velitele pozemních sil bundeswehru, generálporučíka Christiana Freudinga, podle něhož se Německo musí připravit na možný ruský útok do roku 2029, nebo dokonce dříve. Evropští obranní představitelé naléhavě upozorňují, že Moskva dokáže obnovit svou plnou vojenskou sílu během několika málo let, což vyvolává obavy, že by se Kreml mohl pokusit otestovat soudržnost Aliance ještě v době, kdy se Evropa teprve přezbrojuje.
Zdroj: The New Voice of Ukraine (Ukrajina)