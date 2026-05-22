Hlavním tématem je plán administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa postupně omezit americké bezpečnostní závazky vůči Evropě. Podrobnosti mají být oznámeny v nejbližších dnech, podle zdrojů z Aliance ale změny ovlivní rozsah americké podpory NATO v případě krize nebo ozbrojeného konfliktu.
Dalším klíčovým bodem jednání je posílení evropské obranné výroby. NATO řeší zejména úbytek zásob vyspělých amerických zbraní, který souvisí s pokračující válkou v Íránu. Členské státy proto diskutují o tom, jak zvýšit produkci obranného průmyslu a posílit vlastní vojenské kapacity tak, aby byly méně závislé na Spojených státech.
Generální tajemník NATO Mark Rutte se snažil obavy mírnit a připomněl, že Washington svůj záměr přesunout část pozornosti mimo Evropu avizuje už delší dobu v rámci politiky „America First“. Podle něj proto nejde o překvapivý krok, ale o proces, na který se evropské státy musí připravit postupným posilováním vlastní obranyschopnosti.
Zdroj: Euronews (Francie)