    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Ministři NATO jednali o bezpečnosti Evropy v době, kdy USA zvažují omezení své role

    22. května 2026  11:41
    Ministři zahraničí zemí Severoatlantické aliance se sešli ve Švédsku na dvoudenním jednání v době rostoucí nejistoty ohledně budoucí role Spojených států v evropské bezpečnosti.  

    Sídlo Severoatlantické aliance v Bruselu | foto: NATO Photos

    Hlavním tématem je plán administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa postupně omezit americké bezpečnostní závazky vůči Evropě. Podrobnosti mají být oznámeny v nejbližších dnech, podle zdrojů z Aliance ale změny ovlivní rozsah americké podpory NATO v případě krize nebo ozbrojeného konfliktu.

    Dalším klíčovým bodem jednání je posílení evropské obranné výroby. NATO řeší zejména úbytek zásob vyspělých amerických zbraní, který souvisí s pokračující válkou v Íránu. Členské státy proto diskutují o tom, jak zvýšit produkci obranného průmyslu a posílit vlastní vojenské kapacity tak, aby byly méně závislé na Spojených státech.

    Generální tajemník NATO Mark Rutte se snažil obavy mírnit a připomněl, že Washington svůj záměr přesunout část pozornosti mimo Evropu avizuje už delší dobu v rámci politiky „America First“. Podle něj proto nejde o překvapivý krok, ale o proces, na který se evropské státy musí připravit postupným posilováním vlastní obranyschopnosti.

    Zdroj: Euronews (Francie)

    aam; natoaktual.cz

