    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Ukrajinci cvičí americké vojáky v Saúdské Arábii v detekci dronů

    23. dubna 2026  14:07
    Spojené státy americké nasadily ukrajinskou platformu Sky Map na letecké základně Prince Sultan v Saúdské Arábii, kde ukrajinští specialisté školí americké vojáky v detekci íránských dronů a koordinaci obranných zásahů.  

    Operátoři dronů. | foto: NATO Photos

    Technologie má chránit základnu před útoky, které již dříve vedly ke zničení letadel a úmrtí jednoho vojáka.

    Systém Sky Map zpracovává data z radarů a více než 10 tisíc akustických senzorů, což umožňuje sledovat hrozby prostřednictvím interaktivního rozhraní s mapami a videem. Technologie byla vyvinuta společností Sky Fortress za podpory programu Brave1.

    Nasazení ukrajinského řešení přišlo měsíc poté, co americký prezident Donald Trump odmítl nabídku Ukrajiny na pomoc při obraně proti íránským dronům. Na základně se zároveň testují i další systémy, přičemž při zkouškách došlo k technickým problémům včetně pádu jednoho z dronů.

    Zdroj: Militarnyi (Ukrajina)

    vst; natoaktual.cz

