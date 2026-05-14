Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Evropská bezpečnost závisí na vlastní síti satelitů

    14. května 2026  18:35
    V prvních hodinách ruské invaze na Ukrajinu poskytovaly klíčové informace o situaci na bojišti především komerční satelity, které nahradily nedostatek evropských státních vesmírných kapacit. Evropa je i nadále závislá na datech a zpravodajství od spojenců, zejména Spojených států.  

    Výtvarná vizualizace situace na oběžné dráze Země | foto: NASA

    Krátké přerušení toku amerických zpravodajských informací směrem ke Kyjevu v roce 2025 ukázalo, že i nejbližší spojenectví podléhají politickým změnám.

    Evropa má dostatečné technologické i průmyslové schopnosti k vytvoření vlastního systému, včetně rostoucího sektoru technologických firem schopných rychle vyvíjet rozsáhlé satelitní sítě, ale chybí jí rychlost rozhodování a pružnější procesy. Příkladem je společnost ICEYE, která během 12 měsíců dodala Polsku plně funkční vesmírný zpravodajský systém pod národní kontrolou.

    Evropa by měla rozvíjet projekt „Constellation Europe“, tedy koncept propojené sítě více než tisíce evropských satelitů kombinující státní, komerční i institucionální kapacity. Systém má zahrnovat satelity pro sledování zemského povrchu, bezpečný přenos dat i infrastrukturu pro ochranu vesmírných aktiv a zpracování dat pomocí umělé inteligence.

    Pro realizaci tohoto projektu je nutná silnější koordinace členských států, dlouhodobé financování a reforma evropských akvizičních procesů. Při dostatečné politické podpoře by systém mohl být operačně připraven do roku 2030.

    Zdroj: Politico (Belgie)

    dkr; natoaktual.cz

