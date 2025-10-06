Vzhledem k tomu, že opoziční strany – přestože mají většinu v obou komorách parlamentu – nedokázaly vytvořit jednotnou frontu proti LDP, je pravděpodobné, že se Takaiči stane první premiérkou v historii Japonska.
Takaičina vyhraněná stanoviska k otázkám historické paměti však znepokojují i některé umírněnější členy strany. Pokud by po svém nástupu do funkce pokračovala v tradici návštěv svatyně Jasukuni – což pravidelně činí, i když se o tom během kampaně výslovně nezmínila – mohlo by to vyvolat diplomatické napětí s Jižní Koreou a Čínou. Obavy vzbuzuje i Takaičin tvrdý postoj k otázkám veřejné bezpečnosti a přístupu k migrantům.
Jak se její politická kariéra bude vyvíjet, ukáže čas. Teprve se ukáže, zda se Takaiči stane „japonskou Margaret Thatcher“, političkou, kterou sama obdivuje, nebo spíše „japonskou Liz Truss“, jejíž krátké premiérské působení skončilo po oznámení rozsáhlého výdajového balíčku s daňovými škrty a dotacemi – návrhy, které připomínají i některé z Takaičiných vlastních plánů.
Zdroj: The diplomat (Austrálie)