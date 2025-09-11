Hlavními tématy budou změna klimatu a bezpečnost – klíčové otázky v soupeření o vliv v regionu mezi Čínou a Spojenými státy.
Týdenní jednání odstartovalo v hlavním městě Honiara setkáním malých ostrovních států. Následně se lídři osmnáctičlenného fóra, do nějž patří i Austrálie a Nový Zéland, přesunou na setkání do přímořské osady Munda. Výrazným rysem letošního summitu je absence dvou desítek partnerů, včetně Číny, USA a Tchaj-wanu. Kvůli sporu o účast tchajwanských zástupců zabránily Šalamounovy ostrovy těmto pozorovatelům vstup.
Z osmnácti členů fóra udržují tři diplomatické vztahy s Tchaj-wanem, tři mají obranné dohody se Spojenými státy a několik je francouzskými zámořskými územími. Třináct členů má oficiální styky s Čínou.
Zdroj: Al Jazeera (Katar)