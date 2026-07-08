Budují se mimo jiné podzemní objekty určené pravděpodobně pro skladování munice nebo paliva a připravuje se prostor pro systémy protivzdušné obrany.
Nová základna má posílit izraelskou přítomnost v Adenském zálivu poblíž jemenského pobřeží, odkud působí hútíjští povstalci ohrožující námořní dopravu v průlivu Báb al-Mandab.
Podle zdrojů obeznámených s projektem provádějí práce Spojené arabské emiráty jménem svých izraelských a amerických partnerů. Na letiště již není veřejný přístup a oblast navštěvují izraelské vojenské delegace i zástupci amerického velitelství AFRICOM.
Spojené státy hledají alternativu ke své základně v Džibutsku, která se nachází v blízkosti čínského vojenského zařízení a odkud nemohou podnikat útoky proti Jemenu. Somaliland by podle citovaných zdrojů mohl být ochoten takové operace umožnit výměnou za diplomatické uznání ze strany Washingtonu.
Zdroj: Le Monde (Francie)