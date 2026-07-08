natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
shromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    SAE budují v Somalilandu vojenskou základnu pro USA a Izrael

    8. července 2026  21:34
    Satelitní snímky ukazují, že na letišti v somalilandské Berbeře od října 2025 probíhá rozsáhlá výstavba, která podle bezpečnostních zdrojů směřuje ke vzniku vojenské základny pro Spojené arabské emiráty, Spojené státy americké a Izrael.  

    Základna v Džibuti. Ilustrační foto. | foto: U.S. Air Force / Daren Reehl

    Budují se mimo jiné podzemní objekty určené pravděpodobně pro skladování munice nebo paliva a připravuje se prostor pro systémy protivzdušné obrany.

    Nová základna má posílit izraelskou přítomnost v Adenském zálivu poblíž jemenského pobřeží, odkud působí hútíjští povstalci ohrožující námořní dopravu v průlivu Báb al-Mandab.

    Podle zdrojů obeznámených s projektem provádějí práce Spojené arabské emiráty jménem svých izraelských a amerických partnerů. Na letiště již není veřejný přístup a oblast navštěvují izraelské vojenské delegace i zástupci amerického velitelství AFRICOM.

    Spojené státy hledají alternativu ke své základně v Džibutsku, která se nachází v blízkosti čínského vojenského zařízení a odkud nemohou podnikat útoky proti Jemenu. Somaliland by podle citovaných zdrojů mohl být ochoten takové operace umožnit výměnou za diplomatické uznání ze strany Washingtonu.

    Zdroj: Le Monde (Francie)

    dkr; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media