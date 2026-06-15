Důvodem je série incidentů, kdy ruské drony a rakety narušily vzdušný prostor Aliance, zejména v Polsku, Rumunsku a Lotyšsku. Spojenci tím reagují na ruské hybridní aktivity a snahu otestovat obranu NATO.
Nová pravomoc má veliteli umožnit okamžitě nařídit sestřelení podezřelých objektů bez zdlouhavého čekání na politický souhlas jednotlivých vlád. Současné předpisy jsou totiž nastaveny na obranu proti klasickým vojenským letadlům, což v praxi limitujerychlou reakci na nízko letící drony v šedé zóně.
Tento návrh by posílil takzvanou protidronovou zeď na východní hranici NATO a jeho schválení se očekává na nadcházejícím summitu 7. a 8. července v Ankaře.
Zdroj: Politico (Belgie)