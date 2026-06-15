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    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Země NATO chtějí svěřit více pravomocí SACEURovi při obraně proti dronům

    15. června 2026  15:19
    Členské státy Severoatlantické aliance po měsících vyjednávání směřují ke schválení návrhu, který poskytne vrchnímu veliteli spojeneckých sil v Evropě (SACEUR), americkému generálu Alexusi Grynkewichovi, větší pravomoci k řešení vzdušných hrozeb.  

    Šéf NATO Mark Rutte a vrchní velitel spojeneckých sil v Evropě Alexus Grynkewich | foto: NATO Photos

    Důvodem je série incidentů, kdy ruské drony a rakety narušily vzdušný prostor Aliance, zejména v Polsku, Rumunsku a Lotyšsku. Spojenci tím reagují na ruské hybridní aktivity a snahu otestovat obranu NATO.

    Nová pravomoc má veliteli umožnit okamžitě nařídit sestřelení podezřelých objektů bez zdlouhavého čekání na politický souhlas jednotlivých vlád. Současné předpisy jsou totiž nastaveny na obranu proti klasickým vojenským letadlům, což v praxi limitujerychlou reakci na nízko letící drony v šedé zóně.

    Tento návrh by posílil takzvanou protidronovou zeď na východní hranici NATO a jeho schválení se očekává na nadcházejícím summitu 7. a 8. července v Ankaře.

    Zdroj: Politico (Belgie)

    maj; IC NATO natoaktual.cz

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