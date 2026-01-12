natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    SACEUR: Arktida se mění v hlavní bojiště strategické rivality

    12. ledna 2026  16:16
    Severoatlantická aliance vnímá Arktidu i severní Evropu jako prostor, kde se rychle vyostřuje soupeření velmocí.  

    generálporučík USAF Alexus G. Grynkewich | foto: DVIDS

    Na bezpečnostní konferenci ve Švédsku to uvedl generál Alexus Grynkewich, vrchní velitel spojeneckých sil NATO v Evropě (SACEUR).

    Podle něj se prohlubuje spolupráce Ruska s Čínou, Íránem, Severní Koreou a dalšími zeměmi. „Vidíme to jasně na Ukrajině, zatímco americký prezident Donald Trump usiluje o mírové řešení strašlivé války, Čína nadále financuje Putinovu válečnou mašinérii. Írán pokračuje v dodávkách technologií a zbraní a severokorejské bojové jednotky zůstávají v Rusku na hranici s Ukrajinou,“ uvedl Grynkewich. „A samozřejmě zde existuje koordinace mezi Ruskem, Íránem a Venezuelou a jejich temnou flotilou ropných tankerů, která pomáhá financovat válku v Arktidě,“ dodal.

    V Arktidě se podle něj objevuje podobný vzorec: ruská a čínská plavidla častěji podnikají společné hlídky. „Čínské ledoborce a výzkumná plavidla se nacházejí v arktických vodách a jejich výzkum nemá mírový charakter, jeho cílem je získání vojenské výhody.Rusko mezitím pokračuje v testování pokročilých schopností v Barentsově moři,“ uvedl.

    Grynkewich připomněl závazky z haagského summitu NATO v loňském rocek vyšším obranným výdajům a zároveň i na požadavky na rychlejší dodávky zbraní, munice a techniky.

    Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)

    vst; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media