Na bezpečnostní konferenci ve Švédsku to uvedl generál Alexus Grynkewich, vrchní velitel spojeneckých sil NATO v Evropě (SACEUR).
Podle něj se prohlubuje spolupráce Ruska s Čínou, Íránem, Severní Koreou a dalšími zeměmi. „Vidíme to jasně na Ukrajině, zatímco americký prezident Donald Trump usiluje o mírové řešení strašlivé války, Čína nadále financuje Putinovu válečnou mašinérii. Írán pokračuje v dodávkách technologií a zbraní a severokorejské bojové jednotky zůstávají v Rusku na hranici s Ukrajinou,“ uvedl Grynkewich. „A samozřejmě zde existuje koordinace mezi Ruskem, Íránem a Venezuelou a jejich temnou flotilou ropných tankerů, která pomáhá financovat válku v Arktidě,“ dodal.
V Arktidě se podle něj objevuje podobný vzorec: ruská a čínská plavidla častěji podnikají společné hlídky. „Čínské ledoborce a výzkumná plavidla se nacházejí v arktických vodách a jejich výzkum nemá mírový charakter, jeho cílem je získání vojenské výhody.Rusko mezitím pokračuje v testování pokročilých schopností v Barentsově moři,“ uvedl.
Grynkewich připomněl závazky z haagského summitu NATO v loňském rocek vyšším obranným výdajům a zároveň i na požadavky na rychlejší dodávky zbraní, munice a techniky.
Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)