„Ti, kteří to zkusili, se buď hodně naučili, nebo to vzdali, protože v takovém prostředí nedokázali obstát. Ale právě s takovým prostředím se budeme muset vypořádat,“ uvedl generál Alexus Grynkewich, velitel Evropského velitelství USA a vrchní velitel spojeneckých sil NATO v Evropě.
Grynkewich, který promluvil na dálku k průmyslové skupině ve Washingtonu, D.C., vyzval všechny zbrojařské společnosti usilující o prodej nových produktů spojencům NATO, aby se zapojily do zářijové konference Defense Tech Valley na Ukrajině.
„Sejde se tam několik desítek firem z celé Evropy, které už mají s Ukrajinci koprodukční či licenční dohody a partnerství. Je to mimořádná příležitost vidět, jak vypadá moderní bojiště dnes, jak by mohlo vypadat zítra a co budeme potřebovat v budoucnu,“ dodal.
Spojenci NATO po celé Evropě navyšují obranné rozpočty, aby splnili nový, vyšší závazek k výdajům. Velká část nakoupené techniky zamíří na Ukrajinu a značný podíl financí poputuje do Spojených států prostřednictvím nedávno spuštěné iniciativy Seznam prioritních požadavků NATO pro Ukrajinu (PURL).
Zdroj: Defence one(USA)