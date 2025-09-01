natoaktual.cz

    SACEUR vyzývá firmy: testujte své zbraně a technologie na Ukrajině

    1. září 2025  10:51
    Příliš málo dodavatelů obranných technologií testuje své produkty v reálných podmínkách proti rovnocennému protivníkovi.  

    generálporučík USAF Alexus G. Grynkewich | foto: DVIDS

    „Ti, kteří to zkusili, se buď hodně naučili, nebo to vzdali, protože v takovém prostředí nedokázali obstát. Ale právě s takovým prostředím se budeme muset vypořádat,“ uvedl generál Alexus Grynkewich, velitel Evropského velitelství USA a vrchní velitel spojeneckých sil NATO v Evropě.

    Grynkewich, který promluvil na dálku k průmyslové skupině ve Washingtonu, D.C., vyzval všechny zbrojařské společnosti usilující o prodej nových produktů spojencům NATO, aby se zapojily do zářijové konference Defense Tech Valley na Ukrajině.

    „Sejde se tam několik desítek firem z celé Evropy, které už mají s Ukrajinci koprodukční či licenční dohody a partnerství. Je to mimořádná příležitost vidět, jak vypadá moderní bojiště dnes, jak by mohlo vypadat zítra a co budeme potřebovat v budoucnu,“ dodal.

    Spojenci NATO po celé Evropě navyšují obranné rozpočty, aby splnili nový, vyšší závazek k výdajům. Velká část nakoupené techniky zamíří na Ukrajinu a značný podíl financí poputuje do Spojených států prostřednictvím nedávno spuštěné iniciativy Seznam prioritních požadavků NATO pro Ukrajinu (PURL).

    Zdroj: Defence one(USA)

    aam; natoaktual.cz

