    Šéf Saab: NATO by mělo stanovit cíle schopností pro průmysl

    13. listopadu 2025  15:40
    Generální ředitel švédské zbrojovky Saab Micael Johansson v úvodním proslovu na akci firmy v Bruselu vyzval Severoatlantickou alianci, aby kromě vojenských cílů pro členské státy stanovila také tzv. průmyslové cíle schopností a připravila se na válečné podmínky.  

    Letoun JAS 39 Gripen maďarského letectva. | foto: Lubomír Světničkanatoaktual.cz

    Konkrétně by šlo o stanovení minimálních požadavků na výrobní kapacity obranného průmyslu.

    Podle Johanssona musí Aliance zajistit, aby v případě války měla dostatečnou a bezpečnou infrastrukturu pro výrobu zbraní, munice a techniky. To znamená mít přehled o tom, v jakých regionech by měly být umístěny výrobní továrny, které by šlo v případě potřeby rychle rozšířit.

    „Zásoby pro obranný průmysl jsou již nyní jedním z hlavních bodů zájmu Aliance,“ prohlásila zástupkyně generálního tajemníka NATO Tarja Jaakkola, která se firemní akce společnosti Saab zúčastnila.

    Zdroj: Euractive (Belgie)

    natoaktual.cz

