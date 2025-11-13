Konkrétně by šlo o stanovení minimálních požadavků na výrobní kapacity obranného průmyslu.
Podle Johanssona musí Aliance zajistit, aby v případě války měla dostatečnou a bezpečnou infrastrukturu pro výrobu zbraní, munice a techniky. To znamená mít přehled o tom, v jakých regionech by měly být umístěny výrobní továrny, které by šlo v případě potřeby rychle rozšířit.
„Zásoby pro obranný průmysl jsou již nyní jedním z hlavních bodů zájmu Aliance,“ prohlásila zástupkyně generálního tajemníka NATO Tarja Jaakkola, která se firemní akce společnosti Saab zúčastnila.
Zdroj: Euractive (Belgie)