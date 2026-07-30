Na základě rámcové dohody podepsané na letecké přehlídce ve Farnborough by závod ve státě São Paulo mohl vedle 15 strojů určených pro brazilské letectvo smontovat dalších 20 letounů pro budoucí exportní zakázky. Rozšíření výroby má posílit kapacity obou firem a podpořit další obchodní příležitosti především v Latinské Americe.
Generální ředitel Saabu Micael Johansson uvedl, že společnost očekává v příštích letech výrazný růst poptávky po letounech Gripen. Mezi potenciální zákazníky patří mimo jiné Ukrajina, která projevila zájem až o 150 stíhaček a již objednala 16 letounů verze Gripen E. O možném nákupu jedná také Kanada, kde Saab nabízí i zapojení místního průmyslu do výroby.
Podle představitelů obou společností je brazilský závod připraven navýšit výrobní kapacity, pokud si to trh vyžádá. Saab zároveň připouští, že kvůli očekávanému růstu exportních zakázek může v budoucnu potřebovat až tři montážní linky Gripen E/F. První jednomístný Gripen E vyrobený v Brazílii přitom společnost představila v březnu 2026.
Zdroj: FlightGlobal (Velká Británie)