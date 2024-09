Pozici zástupce Jense Stoltenberga totiž zatím vykonává Mircea Geoana, který má však ambici kandidovat v rumunských prezidentských volbách.

Proslýchá se, že mezi aliančními zeměmi panuje poměrně silná shoda na tom, že by funkci měl zastávat člověk z východní Evropy, ideální by to měla být žena. Mezi nejserióznější kandidátky patří bývalá ministryně obrany Severní Makedonie Radmila Šekerinska a bývalá bulharská místopředsedkyně vlády a někdejší evropská komisařka Mariya Gabriel.

Obě jsou významné osobnosti z balkánských zemí, tedy z postsovětského prostoru. Šekerinska je známá svým nekompromisním postojem vůči ruské agresi a za to, jak významnou roli sehrála při vstupu Severní Makedonie do NATO.

Dalším možným kandidátem, který přichází do úvahy, je bývalý lotyšský premiér Krišjānis Kariņš a očekávají se případné nominace z Polska nebo Turecka. Samotná funkce zástupce generálního tajemníka v posledních letech nabyla na významu, zejména v době posilování východního křídla Aliance proti potenciální hrozbě ze strany Ruska.

Zdroj: Politico Europe(Belgie)