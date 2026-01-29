Rutte na jednání s poslanci Evropského parlamentu upozornil, že každou noc je na Kyjev, Lvov, Charkov a další velká centra na Ukrajině vysláno zhruba 15 až 20 raket a stovky dronů. Dodal, že míra zachycení klesá, protože některým systémům NASAMS na Ukrajině dochází střely, a že také systémy Patriot potřebují průběžné doplňování munice, aby dokázaly útoky odrážet.
Podle Rutteho existují dva hlavní způsoby, jak tento deficit pokrýt. Prvním jsou dodávky v rámci amerických balíčků podle seznamu prioritních ukrajinských požadavků (PURL), jehož významnou část tvoří právě střely pro NASAMS a Patriot. Druhým zdrojem jsou vlastní národní zásoby evropských států.
Zdroj: Ukrainska pravda (Ukrajina)