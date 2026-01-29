natoaktual.cz

    29. ledna 2026  17:01
    Generální tajemník NATO Mark Rutte uvedl, že některé evropské státy mají ve skladech značné zásoby protiletadlových střel pro systémy protivzdušné obrany a mohou je převést na Ukrajinu. Vyzval proto evropské země, aby Ukrajině poskytly protiraketové střely uskladněné ve svých arzenálech.  

    Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte | foto: NATO Photos

    Rutte na jednání s poslanci Evropského parlamentu upozornil, že každou noc je na Kyjev, Lvov, Charkov a další velká centra na Ukrajině vysláno zhruba 15 až 20 raket a stovky dronů. Dodal, že míra zachycení klesá, protože některým systémům NASAMS na Ukrajině dochází střely, a že také systémy Patriot potřebují průběžné doplňování munice, aby dokázaly útoky odrážet.

    Podle Rutteho existují dva hlavní způsoby, jak tento deficit pokrýt. Prvním jsou dodávky v rámci amerických balíčků podle seznamu prioritních ukrajinských požadavků (PURL), jehož významnou část tvoří právě střely pro NASAMS a Patriot. Druhým zdrojem jsou vlastní národní zásoby evropských států.

    Zdroj: Ukrainska pravda (Ukrajina)

    aam; natoaktual.cz

