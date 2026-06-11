„Když budete všichni vyrábět více, bude naše schopnost odstrašení a obrany silnější a všichni budeme ve větším bezpečí,“ prohlásil Rutte na fóru v bruselském sídle Aliance. Podle něj samotné závazky k vyšším výdajům nestačí, pokud nebudou doprovázeny výrazným navýšením průmyslových kapacit.
Rutte připomněl alianční cíl investovat pět procent HDP do obrany, který spojenci schválili na loňském summitu v Haagu. „Peníze jsou zásadní. Příští měsíc však summit v Ankaře nebude jen o penězích. Musí být o bojových schopnostech a výrazném rozšíření kapacit obranného průmyslu,“ dodal generální tajemník.
Šéf NATO zdůraznil také význam transatlantické spolupráce ve výrobě a inovacích. Při jednání s představiteli Evropského parlamentu označil spolupráci NATO a Evropské unie za klíčovou pro ochranu bezpečnosti a svobody občanů. Zároveň podpořil snahy o silnější Evropu v rámci silnější Aliance.
Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)