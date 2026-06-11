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    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Rutte vyzval k rychlejší výrobě zbraní

    11. června 2026  16:53
    Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte vyzval členské státy a obranný průmysl k urychlení výroby a inovací.  

    Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte | foto: NATO Photos

    „Když budete všichni vyrábět více, bude naše schopnost odstrašení a obrany silnější a všichni budeme ve větším bezpečí,“ prohlásil Rutte na fóru v bruselském sídle Aliance. Podle něj samotné závazky k vyšším výdajům nestačí, pokud nebudou doprovázeny výrazným navýšením průmyslových kapacit.

    Rutte připomněl alianční cíl investovat pět procent HDP do obrany, který spojenci schválili na loňském summitu v Haagu. „Peníze jsou zásadní. Příští měsíc však summit v Ankaře nebude jen o penězích. Musí být o bojových schopnostech a výrazném rozšíření kapacit obranného průmyslu,“ dodal generální tajemník.

    Šéf NATO zdůraznil také význam transatlantické spolupráce ve výrobě a inovacích. Při jednání s představiteli Evropského parlamentu označil spolupráci NATO a Evropské unie za klíčovou pro ochranu bezpečnosti a svobody občanů. Zároveň podpořil snahy o silnější Evropu v rámci silnější Aliance.

    Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)

    vst; natoaktual.cz

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