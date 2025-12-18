natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Rutte: zvýšení výdajů na obranu je největším úspěchem Trumpovy zahraniční politiky

    18. prosince 2025  17:14
    Závazek členských států NATO vynakládat až 5 % svého ekonomického výkonu na obranu označil generální tajemník Aliance Mark Rutte za „největší úspěch zahraniční politiky“ Donalda Trumpa.  

    Americký prezident Donald Trump. | foto: NATO

    V rozhovoru pro BBC uvedl, že právě díky Trumpovu tlaku je dnes NATO silnější než kdy dříve, a dodal, že americký prezident představuje dobrou zprávu pro kolektivní obranu, pro NATO i pro Ukrajinu.

    Donald Trump v minulosti ostře kritizoval evropské spojence za nedostatečné obranné výdaje a opakovaně varoval, že Spojené státy nemusí garantovat jejich bezpečnost, pokud své závazky nenaplní. Mark Rutte zároveň ocenil Trumpovo úsilí o ukončení války na Ukrajině. Američtí vyslanci podle něj vedou intenzivní jednání s ukrajinskými představiteli o mírovém plánu navrženém Trumpem, jehož původní verze byla některými aktéry vnímána jako vstřícnější k Rusku.

    Návrh podle dostupných informací počítá s předáním kontroly nad částí území na východě Ukrajiny Rusku a zároveň se zavedením bezpečnostních záruk pro Kyjev, které by měly zabránit budoucí ruské agresi. Američtí představitelé tvrdí, že Washington je připraven nabídnout Ukrajině bezpečnostní záruky inspirované článkem 5 Severoatlantické smlouvy o kolektivní obraně.

    Zdroj: BBC (Velká Británie)

    vst; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media