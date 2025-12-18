V rozhovoru pro BBC uvedl, že právě díky Trumpovu tlaku je dnes NATO silnější než kdy dříve, a dodal, že americký prezident představuje dobrou zprávu pro kolektivní obranu, pro NATO i pro Ukrajinu.
Donald Trump v minulosti ostře kritizoval evropské spojence za nedostatečné obranné výdaje a opakovaně varoval, že Spojené státy nemusí garantovat jejich bezpečnost, pokud své závazky nenaplní. Mark Rutte zároveň ocenil Trumpovo úsilí o ukončení války na Ukrajině. Američtí vyslanci podle něj vedou intenzivní jednání s ukrajinskými představiteli o mírovém plánu navrženém Trumpem, jehož původní verze byla některými aktéry vnímána jako vstřícnější k Rusku.
Návrh podle dostupných informací počítá s předáním kontroly nad částí území na východě Ukrajiny Rusku a zároveň se zavedením bezpečnostních záruk pro Kyjev, které by měly zabránit budoucí ruské agresi. Američtí představitelé tvrdí, že Washington je připraven nabídnout Ukrajině bezpečnostní záruky inspirované článkem 5 Severoatlantické smlouvy o kolektivní obraně.
Zdroj: BBC (Velká Británie)