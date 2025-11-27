Prohlásil to generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte, když odmítl návrh mírové dohody předložený Moskvou a Washingtonem, který by Ukrajině znemožnil vstup do NATO. Zakládající Washingtonská smlouva Aliance podle něj „umožňuje kterékoli zemi v euroatlantické oblasti se k ní připojit“.
Rutteho vyjádření následovalo po uniklém americkém návrhu na ukončení ruské války proti Ukrajině, který obsahoval ustanovení, že NATO souhlasí s tím, že nikdy v budoucnu nepřijme Ukrajinu za svého člena. Původní plán o 28 bodech byl později upraven na 19bodový dokument, který zmírňuje některé z jeho nejvíce proruských ustanovení. Alternativní evropský návrh naopak myšlenku vyloučení Ukrajiny z NATO zcela opouští.
Podle Rutteho současný mírový plán, který vzešel ze širších diplomatických jednání v Ženevě, představuje dobrý základ pro další diskuse. Zároveň však zdůraznil, že jakákoli finální dohoda si vyžádá samostatnou a paralelní diskusi uvnitř NATO o klíčových otázkách.
Rutte rovněž uvedl, že Aliance dodá Ukrajině zbraně v celkové hodnotě pěti miliard dolarů v rámci programu vedeného NATO, v němž evropští spojenci do konce letošního roku nakupují pro Kyjev americké zbraně. Dosud přispělo jedenáct zemí na pět balíčků v hodnotě 500 milionů dolarů v rámci tzv. programu PURL, přičemž šestý balíček se očekává v nadcházejících dnech.
Zdroj: Politico (USA)