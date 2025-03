Uvedl to v reakci na zprávy, že Washington a někteří evropští lídři zvažují oslabení svých závazků vůči NATO.

„Dovolte mi vyjádřit se zcela jasně – není čas jít vlastní cestou. Ani pro Evropu, ani pro Severní Ameriku,“ prohlásil šéf NATO. „Globální bezpečnostní výzvy jsou příliš velké na to, abychom je zvládali sami. Pokud jde o udržení bezpečnosti Evropy a Severní Ameriky, neexistuje žádná alternativa k NATO.“

Tato 76 let stará Aliance se po znovuzvolení Donalda Trumpa ocitla pod značným tlakem. Nedávno klíčoví členové jeho administrativy vyjádřili frustraci ohledně „neplacené“ evropské obrany v důvěrném chatu na aplikaci Signal, jehož obsah unikl poté, co byl do skupiny omylem přidán novinář z The Atlantic.

Zdroj: The Guardian(Velká Británie)