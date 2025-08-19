„Situace je taková – Spojené státy a některé další země daly jasně najevo, že jsou proti okamžitému přijetí Ukrajiny do NATO. Oficiální postoj Aliance však je, že Ukrajina má před sebou nezvratnou cestu k členství,“ zdůraznil Rutte.
Článek 5 zakládající smlouvy NATO stanovuje princip kolektivní obrany, podle něhož je útok na kteréhokoli z 32 členských států považován za útok na všechny. Vstup do NATO je pro Kyjev strategickým cílem, který je navíc zakotven i v ukrajinské ústavě.
Prezident Donald Trump označil pondělní setkání s evropskými lídry za „velmi dobrá“ a dodal, že telefonoval s Vladimirem Putinem, aby připravil půdu pro jednání mezi ruským a ukrajinským prezidentem. Trump sám by se podle svých slov takové třístranné schůzky zúčastnil.
