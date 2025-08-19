natoaktual.cz

    Rutte: zvažujeme bezpečnostní záruky pro Ukrajinu, o členství v NATO se zatím nediskutuje

    19. srpna 2025  18:48
    Generální tajemník NATO Mark Rutte uvedl, že o samotném členství Ukrajiny v Alianci se v tuto chvíli nediskutuje, nicméně probíhají jednání o bezpečnostních zárukách podobných článku 5 Washingtonské smlouvy.  

    Šéf NATO Mark Rutte s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Bílém domě (14. července 2025) | foto: NATO Photos

    „Situace je taková – Spojené státy a některé další země daly jasně najevo, že jsou proti okamžitému přijetí Ukrajiny do NATO. Oficiální postoj Aliance však je, že Ukrajina má před sebou nezvratnou cestu k členství,“ zdůraznil Rutte.

    Článek 5 zakládající smlouvy NATO stanovuje princip kolektivní obrany, podle něhož je útok na kteréhokoli z 32 členských států považován za útok na všechny. Vstup do NATO je pro Kyjev strategickým cílem, který je navíc zakotven i v ukrajinské ústavě.

    Prezident Donald Trump označil pondělní setkání s evropskými lídry za „velmi dobrá“ a dodal, že telefonoval s Vladimirem Putinem, aby připravil půdu pro jednání mezi ruským a ukrajinským prezidentem. Trump sám by se podle svých slov takové třístranné schůzky zúčastnil.

    Zdroj: Reuters(Velká Británie)

    natoaktual.cz

