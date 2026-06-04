„Muži jako vy, kteří se připojí k bojům, nebudou řádně vycvičeni. Vybavení, které dostanete, je podřadné. Je velmi vysoká pravděpodobnost, že budete zabiti nebo zraněni. A pokud budete zraněni, je velmi pravděpodobné, že vás nechají trpět v blátě a zemřít,“ prohlásil na společné tiskové konferenci s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
Rutte zároveň upozornil na vysoké ruské ztráty, které podle něj přesahují 30 tisíc vojáků měsíčně. Uvedl, že Rusko nyní každý měsíc ztrácí více vojáků, než Sovětský svaz ztratil během celé desetileté války v Afghánistánu v 80. letech. „Když mluvíme o desetitisících ruských obětí, není to abstraktní pojem. Pravděpodobně to budete vy,“ vzkázal mladým Rusům.
Zdroj: TPV World (Polsko)