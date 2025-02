Podle něj Trumpova administrativa usiluje o řešení konfliktu, které ukáže, že „to byly USA, NATO, Západ, kdo zvítězil, a ne Vladimir Putin“.

Rutte zdůraznil nutnost zvýšení obranné produkce v Evropě i USA a dodal, že finanční prostředky na zvýšení vojenské výroby nebudou problémem, otázkou je spíše schopnost obranného průmyslu zvládnout uspokojit rostoucí poptávku.

Rutte odmítl tvrzení, že NATO působí při svém postoji k Ukrajině nekoordinovaně, a připomněl, že podpora Ukrajiny je kontinuální. Podle něj Putin nemůže považovat svou současnou situaci za výhru: „Putin chtěl vyhrát během dní, týdnů, byl na předměstí Kyjeva. Teď jsme o tři roky dál a ruská vojska jsou 500 kilometrů od Kyjeva.“

Rutte také upozornil na širší geopolitické souvislosti konfliktu, zejména na propojení euroatlantického a indo-pacifického regionu skrze zapojení Číny, Severní Koreje a Íránu do války na Ukrajině. Podle něj je zásadní, aby podmínky příměří jasně ukázaly, že je to Západ, který z války vyšel vítězně, ne Rusko. V opačném případě by to mohlo mít neblahé důsledky pro bezpečnost nejen v Evropě, ale i v indo-pacifickém regionu.

Zdroj: Euractiv (Belgie)