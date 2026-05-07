Spojené státy zároveň oznámily, že v příštím roce stáhnou z Německa přibližně 5 000 vojáků. Krok přichází poté, co Trump obvinil evropské země, že ignorují jeho výzvy k pomoci se znovuotevřením Hormuzského průlivu. Oznámení následovalo jen několik dní poté, co německý kancléř Friedrich Merz neobvykle otevřeně zpochybnil postup Washingtonu ve válce a prohlásil, že americká administrativa je „ponižována“.
Rozhodnutí USA stáhnout část vojáků z Evropy vyvolalo mezi spojenci v NATO překvapení i otázky. Ti se sice připravovali na postupné snižování americké vojenské přítomnosti, očekávali ale koordinovaný a omezený proces. Oznámení zároveň představuje další eskalaci Trumpovy kritiky Severoatlantické aliance.
Zdroj: The Japan Times (Japonsko)