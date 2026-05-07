Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Rutte: Trump je zklamaný evropskou reakcí na válku s Íránem

    7. května 2026  17:15
    Generální tajemník NATO Mark Rutte varoval evropské lídry, že americký prezident Donald Trump je zklamán jejich zdrženlivostí při pomoci ve válce s Íránem. Podle něj ze strany USA zaznělo „určité zklamání“ z evropské reakce na americkou válku proti Íránu.  

    Šéf NATO Mark Rutte | foto: NATO Photos

    Spojené státy zároveň oznámily, že v příštím roce stáhnou z Německa přibližně 5 000 vojáků. Krok přichází poté, co Trump obvinil evropské země, že ignorují jeho výzvy k pomoci se znovuotevřením Hormuzského průlivu. Oznámení následovalo jen několik dní poté, co německý kancléř Friedrich Merz neobvykle otevřeně zpochybnil postup Washingtonu ve válce a prohlásil, že americká administrativa je „ponižována“.

    Rozhodnutí USA stáhnout část vojáků z Evropy vyvolalo mezi spojenci v NATO překvapení i otázky. Ti se sice připravovali na postupné snižování americké vojenské přítomnosti, očekávali ale koordinovaný a omezený proces. Oznámení zároveň představuje další eskalaci Trumpovy kritiky Severoatlantické aliance.

    Zdroj: The Japan Times (Japonsko)

    aam; natoaktual.cz

