    Zelenskyj naléhá na Británii a NATO, aby urychlily dodávky zbraní

    19. března 2026  16:47
    Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte navštívil Londýn, kde jednal s britským premiérem Keirem Starmerem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, který během jednání vyzval k urychlení dodávek zbraní.  

    Ukrajinský prezident Volodomyr Zelenskyj. Ilustrační foto. | foto: president.gov.ua

    Rutte přivítal dohodu mezi Velkou Británií a Ukrajinou o posílení bezpečnostní a obranně-průmyslové spolupráce. Zároveň zdůraznil, že NATO bude Ukrajinu i nadále podporovat. Rutte se se Starmerem setkal v sídle premiéra v Downing Street 10 a zúčastnil se také Zelenského projevu v britském parlamentu.

    Ukrajinský prezident uvedl, že všichni tři lídři jednali o společné výrobě zbraní a o koordinaci kroků, které mají posílit Ukrajinu i Evropu. Zelenskyj zároveň prohlásil, že Ukrajina potřebuje další posílení protivzdušné obrany a dostatečné dodávky raket pro tyto systémy.

    Zdroj: The Brussels Times (Belgie)

    aam; natoaktual.cz

