Rutte přivítal dohodu mezi Velkou Británií a Ukrajinou o posílení bezpečnostní a obranně-průmyslové spolupráce. Zároveň zdůraznil, že NATO bude Ukrajinu i nadále podporovat. Rutte se se Starmerem setkal v sídle premiéra v Downing Street 10 a zúčastnil se také Zelenského projevu v britském parlamentu.
Ukrajinský prezident uvedl, že všichni tři lídři jednali o společné výrobě zbraní a o koordinaci kroků, které mají posílit Ukrajinu i Evropu. Zelenskyj zároveň prohlásil, že Ukrajina potřebuje další posílení protivzdušné obrany a dostatečné dodávky raket pro tyto systémy.
