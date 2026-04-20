    Rutte odmítl spekulace o odchodu USA z NATO

    20. dubna 2026  17:54
    Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte odmítl spekulace, že by Spojené státy mohly opustit NATO.  

    Šéf NATO Mark Rutte | foto: NATO Photos

    „Americký jaderný deštník je zárukou bezpečnosti v Evropě. A jsem přesvědčen, že tomu tak zůstane,“ uvedl v rozhovoru.

    Obavy vyvolaly výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa, který Alianci kritizoval a připustil možnost přehodnocení amerického členství. Rutte nicméně uvedl, že chápe Trumpovu frustraci z některých spojenců.

    „Prezident Trump je zjevně zklamaný některými členskými státy NATO,“ řekl. „Byla to velmi otevřená a upřímná diskuse mezi dvěma dobrými přáteli,“ okomentoval jejich společné setkání. Připomněl také, že vystoupení USA z NATO by vyžadovalo souhlas dvoutřetinové většiny Senátu, což je považováno za nepravděpodobné.

    Rutte zároveň vyzval Evropu k posílení obranného průmyslu a většímu zapojení v rámci Aliance. Podle něj se Evropa i Kanada již více angažují a například Německo jde ostatním spojencům příkladem. „Silnější NATO znamená bezpečnější svět pro nás všechny,“ uzavřel.

    Zdroj: Deutsche Welle (Německo)

    vst; natoaktual.cz

