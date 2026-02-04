Ve svém projevu v ukrajinském parlamentu v Kyjevě uvedl, že pozemní, vzdušné i námořní síly z koalice ochotných budou na Ukrajinu nasazeny okamžitě.
Rutte ukrajinské zákonodárce ujistil, že pozornost NATO věnovaná bezpečnosti Ukrajiny se navzdory dalším globálním výzvám nesníží. „Ukrajina byla a zůstává v centru našich bezpečnostních úvah a jsme připraveni poskytnout rychlou a důslednou podporu,“ zdůraznil.
Podle Rutteho Aliance s Ukrajinou udržuje každodenní dialog a denně dodává vybavení, aby se ukrajinští vojáci mohli bránit a zároveň odrazovat budoucí agresi. Dodal, že 75 % všech raket na frontu a 90 % raket pro protivzdušnou obranu dorazilo na Ukrajinu prostřednictvím mechanismu Seznamu prioritních ukrajinských požadavků (PURL).
Zdroj: Anadolu Ajansı (Turecko)