natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Rutte: spojenecké síly budou nasazeny na Ukrajině okamžitě po dosažení mírové dohody

    4. února 2026  16:26
    Generální tajemník Severoatlantická aliance Mark Rutte prohlásil, že jakmile bude dosaženo mírové dohody s Ruskem, spojenecké síly budou okamžitě přítomny na Ukrajině.  

    Šéf NATO Mark Rutte | foto: NATO Photos

    Ve svém projevu v ukrajinském parlamentu v Kyjevě uvedl, že pozemní, vzdušné i námořní síly z koalice ochotných budou na Ukrajinu nasazeny okamžitě.

    Rutte ukrajinské zákonodárce ujistil, že pozornost NATO věnovaná bezpečnosti Ukrajiny se navzdory dalším globálním výzvám nesníží. „Ukrajina byla a zůstává v centru našich bezpečnostních úvah a jsme připraveni poskytnout rychlou a důslednou podporu,“ zdůraznil.

    Podle Rutteho Aliance s Ukrajinou udržuje každodenní dialog a denně dodává vybavení, aby se ukrajinští vojáci mohli bránit a zároveň odrazovat budoucí agresi. Dodal, že 75 % všech raket na frontu a 90 % raket pro protivzdušnou obranu dorazilo na Ukrajinu prostřednictvím mechanismu Seznamu prioritních ukrajinských požadavků (PURL).

    Zdroj: Anadolu Ajansı (Turecko)

    vst; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media