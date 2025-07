Prohlásil to při setkání se senátory v americkém Kongresu den poté, co prezident Donald Trump oznámil nové dodávky zbraní pro Ukrajinu a pohrozil zavedením tvrdých sekundárních cel ve výši až 100 % na dovoz zboží od kupujících ruského exportu, pokud do 50 dnů nedojde k mírové dohodě.

„Moje výzva těmto třem zemím – ať už jste v Pekingu, Dillí nebo jste prezidentem Brazílie – zní: podívejte se na to velmi pečlivě, protože vás to může zasáhnout opravdu tvrdě,“ uvedl Rutte.

Republikánský senátor Thom Tillis Trumpovo oznámení podpořil, avšak vyjádřil znepokojení ohledně 50denní lhůty. Podle něj hrozí, že Putin využije tento čas k dosažení vojenského vítězství nebo se dostane do výhodnější pozice pro vyjednávání o míru.

Zdroj: Reuters (Velká Británie)