Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte je na návštěvě Prahy.
„Proč by nás mělo zajímat, co si Rusko myslí o vojácích na Ukrajině? Ukrajina je suverénní stát. Není to jejich věc,“ prohlásil Rutte a dodal, že Rusko s tím nemá nic společného.
Podle Rutteho má Ukrajina jediná právo rozhodnout, jestli bude mít na svém území bezpečnostní síly na podporu mírové dohody. „Myslím, že opravdu musíme přestat Vladimirovi Putinovi přisuzovat takovou moc,“ prohlásil Rutte během návštěvy.
Zdroj: Le Monde(Francie)