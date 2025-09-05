natoaktual.cz

    Rutte: Rusko nemá právo rozhodovat o tom, zda Západ pošle vojáky na Ukrajinu

    5. září 2025  18:01
    Představitelé tzv. koalice ochotných spolu se zástupci Ukrajiny plánují podobu bezpečnostních záruk v případě ukončení války na Ukrajině.  

    Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte | foto: NATO Photos

    Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte je na návštěvě Prahy.

    „Proč by nás mělo zajímat, co si Rusko myslí o vojácích na Ukrajině? Ukrajina je suverénní stát. Není to jejich věc,“ prohlásil Rutte a dodal, že Rusko s tím nemá nic společného.

    Podle Rutteho má Ukrajina jediná právo rozhodnout, jestli bude mít na svém území bezpečnostní síly na podporu mírové dohody. „Myslím, že opravdu musíme přestat Vladimirovi Putinovi přisuzovat takovou moc,“ prohlásil Rutte během návštěvy.

    Zdroj: Le Monde(Francie)

