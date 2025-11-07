Spojenecké státy nyní vyrábějí více munice než kdykoli za poslední desetiletí.
„V celé Alianci nyní otevíráme desítky nových výrobních linek a rozšiřujeme ty stávající. Vyrábíme více než kdykoli za poslední desetiletí,“ uvedl Rutte na Průmyslovém fóru NATO (NATO-Industry Forum) v Bukurešti. Podle něj je současný růst výsledkem rozhodnutí přijatého na summitu v Haagu, které stanovilo zvýšení obranných výdajů až na 5 % HDP do roku 2035.
Samotné finance však nebudou stačit. Klíčové jsou schopnosti, technologie a skutečná palebná síla. Během fóra Rutte varoval, že ruská hrozba přetrvá i po skončení války na Ukrajině, a upozornil na rostoucí vojenskou spolupráci Moskvy s Čínou, Severní Koreou a Íránem.
„Nemůžeme být naivní. Musíme být připraveni,“ zdůraznil a vyzval k hlubší spolupráci a zrychlení výrobních procesů napříč Aliancí.
Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)