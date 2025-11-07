natoaktual.cz

    7. listopadu 2025  17:25
    Podle generálního tajemníka Severoatlantické aliance Marka Rutteho již NATO nezaostává za Ruskem ve výrobě munice.  

    Dělostřelecká munice 155mm | foto: CSG

    Spojenecké státy nyní vyrábějí více munice než kdykoli za poslední desetiletí.

    „V celé Alianci nyní otevíráme desítky nových výrobních linek a rozšiřujeme ty stávající. Vyrábíme více než kdykoli za poslední desetiletí,“ uvedl Rutte na Průmyslovém fóru NATO (NATO-Industry Forum) v Bukurešti. Podle něj je současný růst výsledkem rozhodnutí přijatého na summitu v Haagu, které stanovilo zvýšení obranných výdajů až na 5 % HDP do roku 2035.

    Samotné finance však nebudou stačit. Klíčové jsou schopnosti, technologie a skutečná palebná síla. Během fóra Rutte varoval, že ruská hrozba přetrvá i po skončení války na Ukrajině, a upozornil na rostoucí vojenskou spolupráci Moskvy s Čínou, Severní Koreou a Íránem.

    „Nemůžeme být naivní. Musíme být připraveni,“ zdůraznil a vyzval k hlubší spolupráci a zrychlení výrobních procesů napříč Aliancí.

    Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)

    natoaktual.cz

