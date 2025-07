Podle západních představitelů je čínská pomoc klíčová pro podporu ruské invaze na Ukrajinu. Peking však opakovaně tvrdí, že není na žádné straně konfliktu. Pokud by Čína napadla Tchaj-wan, Peking by podle generálního tajemníka NATO Marka Rutteho požádal Rusko o pomoc, a to tak, že by Rusko vázalo alianční síly v Evropě, aby nemohly přijít Tchaj-wanu na pomoc.

Válka na Ukrajině prohloubila mezinárodní obavy z rostoucí snahy Pekingu dostat Tchaj-wan pod svou kontrolu. Čína, jakožto vojenská velmoc, v posledních letech pořádá v okolí ostrova rozsáhlá vojenská cvičení. Peking považuje Tchaj-wan za odtrženou část Číny, která se má dříve či později sjednotit s pevninou pod vedením prezidenta Si Ťin-pchinga.

„Stále častěji zaznívá, že pokud by se Čína rozhodla k vojenskému zásahu proti Tchaj-wanu, prezident Si by si nejprve zajistil podporu svého partnera,“ uvedl Rutte s odkazem na ruského prezidenta Vladimira Putina.

Zdroj: Newsweek(USA)